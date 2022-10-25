За октябрь из опасных регионов эвакуировалось около 18 тысяч украинцев - Минреинтеграции

За октябрь из опасных регионов временно оккупированных территорий и деоккупированных территорий эвакуировалось около 18 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



«В частности, идет обязательная эвакуация из Донецкой области. Только за прошлый месяц из Донецкой области в более безопасные регионы Украины выехало более 5 тысяч человек, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью. Всего из Донецкой области эвакуировалось около 1,1 миллиона мирных граждан, среди которых более 131 тысячи детей и более 24 тысяч человек с инвалидностью», - говорится в сообщении.



Отмечается, что также в течение текущего месяца не прекращалась эвакуация с временно оккупированных территорий.



Однако, по данным ведомства, возможность уехать из оккупированной территории почти исчерпана - оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей.



«Они делают какие-либо препятствия: требуют лицензии у перевозчиков, применяют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили и т.д», - говорится в сообщении.



Почти за месяц из Херсонской области эвакуировались более 1,3 тысяч человек, из Запорожской области - около 1,4 тысяч граждан.