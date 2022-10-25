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За октябрь из опасных регионов эвакуировалось около 18 тысяч украинцев - Минреинтеграции

25 октября 2022, 13:40

За октябрь из опасных регионов эвакуировалось около 18 тысяч украинцев - Минреинтеграции

За октябрь из опасных регионов временно оккупированных территорий и деоккупированных территорий эвакуировалось около 18 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

«В частности, идет обязательная эвакуация из Донецкой области. Только за прошлый месяц из Донецкой области в более безопасные регионы Украины выехало более 5 тысяч человек, из которых более 700 детей и более 500 человек с инвалидностью. Всего из Донецкой области эвакуировалось около 1,1 миллиона мирных граждан, среди которых более 131 тысячи детей и более 24 тысяч человек с инвалидностью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в течение текущего месяца не прекращалась эвакуация с временно оккупированных территорий.

Однако, по данным ведомства, возможность уехать из оккупированной территории почти исчерпана - оккупанты фактически перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей.

«Они делают какие-либо препятствия: требуют лицензии у перевозчиков, применяют процедуру снятия отпечатков пальцев, проверяют все документы, телефоны, автомобили и т.д», - говорится в сообщении.

Почти за месяц из Херсонской области эвакуировались более 1,3 тысяч человек, из Запорожской области - около 1,4 тысяч граждан.

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