За жовтень із небезпечних регіонів евакуювали близько 18 тисяч українців — Мінреінтеграції

25 жовтня 2022, 13:40

За жовтень із небезпечних регіонів евакуювали близько 18 тисяч українців — Мінреінтеграції

За жовтень із небезпечних регіонів тимчасово окупованих територій та деокупованих територій евакуювалося близько 18 тисяч осіб. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.

«Зокрема йде обов'язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донецької області до безпечніших регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких понад 700 дітей та понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом із Донецької області евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких понад 131 тисяча дітей та понад 24 тисячі осіб з інвалідністю», — йдеться в повідомленні.

Також протягом поточного місяця не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій.

Однак, за даними відомства, можливість виїхати з окупованої території майже вичерпано – окупанти фактично перестали пропускати евакуаційний транспорт із Херсонської та Запорізької областей.

«Вони роблять якісь перешкоди: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо», — йдеться у повідомленні.

Майже за місяць із Херсонської області евакуювалися понад 1,3 тисячі осіб, із Запорізької області — близько 1,4 тисячі громадян.

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