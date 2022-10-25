За жовтень із небезпечних регіонів евакуювали близько 18 тисяч українців — Мінреінтеграції

За жовтень із небезпечних регіонів тимчасово окупованих територій та деокупованих територій евакуювалося близько 18 тисяч осіб. Про це повідомили у прес-службі Мінреінтеграції.



«Зокрема йде обов'язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донецької області до безпечніших регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких понад 700 дітей та понад 500 осіб з інвалідністю. Загалом із Донецької області евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних громадян, серед яких понад 131 тисяча дітей та понад 24 тисячі осіб з інвалідністю», — йдеться в повідомленні.



Також протягом поточного місяця не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій.



Однак, за даними відомства, можливість виїхати з окупованої території майже вичерпано – окупанти фактично перестали пропускати евакуаційний транспорт із Херсонської та Запорізької областей.



«Вони роблять якісь перешкоди: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо», — йдеться у повідомленні.



Майже за місяць із Херсонської області евакуювалися понад 1,3 тисячі осіб, із Запорізької області — близько 1,4 тисячі громадян.