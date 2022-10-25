Украинцев за границей просят не возвращаться домой до весны

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала украинцев, которые сейчас находятся за границей, не возвращаться домой до весны. Об этом она сообщила во время телемарафона.



«Вы видите: Россия перешла в террор гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя… Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия... Не нужно этого делать. Если есть возможность – остаться, пока перезимовать за границей», – сказала она.



Масштаб повреждений в результате ударов российских террористов по энергетической инфраструктуре западных областей Украины 22 октября превысил последствия атаки 10-12 октября.



В то же время, председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий рассказал, что ситуация вокруг энергосистемы Украины контролируемая.



Согласно данным платформы «Опендатабот», с февраля по август из Украины выехали 9,3 млн граждан, а вернулись 7,4 млн. Сейчас за границей еще находятся 2,1 миллиона человек.