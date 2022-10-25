Українців за кордоном просять не повертатися додому до весни

Голова Мінреінтеграції Ірина Верещук закликала українців, які зараз перебувають за кордоном, не повертатись додому до весни. Про це вона повідомила під час телемарафону.



«Ви бачите: Росія перейшла в терор цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою... Проситиму не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, сіті не витримають, ви бачите, що робить Росія... Не треба цього робити. Якщо є можливість – залишитись, поки перезимувати за кордоном», – сказала вона.



Масштаб ушкоджень внаслідок ударів російських терористів по енергетичній інфраструктурі західних областей України 22 жовтня перевищив наслідки атаки 10-12 жовтня.



У той же час голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів, що ситуація навколо енергосистеми України контрольована.



За даними платформи «Опендатабот», з лютого по серпень з України виїхали 9,3 млн. громадян, а повернулися 7,4 млн. Зараз за кордоном ще перебувають 2,1 мільйона осіб.