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Ракетный удар по Днепру: Увеличилось количество пострадавших

26 октября 2022, 08:20

Ракетный удар по Днепру: Увеличилось количество пострадавших

Днепр. Фото: ОВА Днепр. Фото: ОВА

В результате ракетного удара по Днепру два человека погибли, еще четверо — ранены. Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых», — детализировал Резниченко.

Также он отметил, что оккупанты снова били по Никопольскому району: накрыли огнем из РСЗО «Град» Красногригорьевскую громаду. Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.

Кроме того, по словам Резниченко, украинские военные вечером сбили очередной беспилотник противника — дрон-камикадзе Shashed-136 в небе над Никопольским районом.

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