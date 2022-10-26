Ракетний удар по Дніпру: Збільшилася кількість постраждалих

Дніпро. Фото: ОВА

Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє людей загинули, ще четверо — поранені. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо поранено. Це дві жінки та двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важких», — деталізував Резніченко.



Також він зазначив, що окупанти знову били по Нікопольському району: накрили вогнем з РСЗВ «Град» Червоногригорівську громаду. Є руйнування, пошкоджено лінію електропередач. Понад 600 сімей залишилися без електрики. Аварійні бригади вже працюють.



Крім того, за словами Резніченка, українські військові ввечері збили черговий безпілотник супротивника — дрон-камікадзе Shashed-136 у небі над Нікопольським районом.

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