США предоставляют Украине информацию, но не участвуют в планировании операций – Пентагон

США предоставляют Украине информацию, которая может использоваться при разработке военных операций, однако не принимают непосредственного участия в оперативном планировании. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает пресс-служба Минобороны США.



«Мы регулярно общаемся с нашими украинскими коллегами на разных уровнях и делаем это уже длительное время, начиная с 2014 года. Мы предоставляем Украине информацию, чтобы они могли принимать решения и проводить операции. Но опять же это операции Украины. Они принимают решения и выполняют свои планы», - заявил он.



Ранее в Минобороны США заявили, что пока не видят никаких признаков готовности российской федерации применить ядерное оружие или «грязную бомбу» на территории Украины.



В то же время президент США Джо Байден предостерег Россию от применения ядерного оружия в войне против Украины.