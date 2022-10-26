США надають Україні інформацію, але не беруть участь у плануванні операцій – Пентагон

США надають Україні інформацію, яка може бути використана при розробці військових операцій, проте не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає прес-служба Міноборони США.



«Ми регулярно спілкуємось із нашими українськими колегами на різних рівнях і робимо це вже тривалий час, починаючи з 2014 року. Ми надаємо Україні інформацію, щоб вони могли приймати рішення та проводити операції. Але знову ж таки це операції України. Вони приймають рішення та виконують свої плани», - заявив він.



Раніше в Міноборони США заявили, що поки що не бачать жодних ознак готовності Російської Федерації застосувати ядерну зброю або «брудну бомбу» на території України.



Водночас, президент США Джо Байден застеріг Росію від застосування ядерної зброї у війні проти України.