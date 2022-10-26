В Харьковской области авто пиротехников наехало на мину - есть погибший и раненые

В Изюмском районе Харьковской области в результате наезда на мину погиб пиротехник, еще пятеро получили ранения, из них трое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, 1 человек погиб, 5 получили ранения», - говорится в сообщении.



Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.



«Состояние трех раненых медики оценивают, как тяжелое, двое пострадавших имеют ранения средней степени тяжести», - сообщил Синегубов.



По данным Луганской ОВА, ранены 10 человек, погибший и раненые – пиротехники из Луганской области. Спасатели занимались обследованием подъездных путей к воздушным линиям местных электропередач.



19 октября в Харьковской области в результате наезда на вражескую мину погибли двое сотрудников ГСЧС, еще четверо получили ранения.