У Харківській області авто піротехніків наїхало на міну - є загиблий та поранені

В Ізюмському районі Харківської області внаслідок наїзду на міну загинув піротехнік, ще п'ятеро отримали поранення, з них троє – у тяжкому стані. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 особа загинула, 5 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.



Усі поранені госпіталізовані та отримують необхідну медичну допомогу.



«Стан трьох поранених медики оцінюють як важкий, двоє постраждалих мають поранення середнього ступеня тяжкості», - повідомив Синегубов.



За даними Луганської ОВА, поранено 10 осіб, загиблі та поранені – піротехніки з Луганської області. Рятувальники обстежували під'їзні шляхи до ліній місцевих електропередач.



19 жовтня в Харківській області внаслідок наїзду на міну загинули двоє співробітників ДСНС, ще четверо отримали поранення.