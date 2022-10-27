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В Сватовском районе ВСУ уничтожили казарму оккупантов

27 октября 2022, 08:39

В Сватовском районе ВСУ уничтожили казарму оккупантов

В Сватовском районе Луганской области ВСУ уничтожена казарма с российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в районе населенного пункта Коржово ВСУ ударили по армии РФ и потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них были российскими офицерами. Также Гайдай рассказал, что в Голубовку в течение 24-25 октября доставлено около 100 раненых военнослужащих РФ, для спасения которых из Луганска и Кадиевки прибыли несколько хирургических бригад.

Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты продолжают обсуждать целесообразность восстановление разрушеной снарядами Попасной.

«Никто из оккупантов не в состоянии взять ответственность за решение по Попасной. Сначала издали указ о нецелесообразности восстановления, затем на более высоком уровне, то есть на России, его опровергли, а сейчас снова готовят местных жителей к предыдущему развитию дел. Ищут средства для строительства жилья в Первомайске и Золотом. Рассматривают варианты с Лисичанском и Северодонецком», - написал он, отметив, что в Лисичанске и Северодонецке, как и в Рубежном и Кременной, оккупанты не смогли оперативно рассмотреть заявления на предоставление компенсации за разрушенное жилье. Гайдай предполагает, что деньги поступили, а потом исчезли или же средства исчезли еще до поступления на счета. Информация же о массовых невыплатах, по его словам, уже дошла до так называемого «руководства «республики». Он рассказал, что виновных ищут, пропавшие средства – нет.

Глава Луганской ОВА сообщил, что 26 октября авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по позициям войск РФ. Ударили ВСУ по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, 3 опорным пунктам и зенитному ракетному комплексу войск РФ. Подразделения ПВО ВСУ сбили вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БпЛА российских войск.

Ракетные войска и артиллерия украинской армии в течение суток ударили по 4 пунктам управления, 8 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 складам с боеприпасами и 6 другим важным военным объектам оккупантов.

Также ВСУ отбили очередную атаку оккупантов в районе Белогоровки.

«Обстрелян россиянами и ряд населённых пунктов, в том числе и недавно освобожденных от них.

В частности, на Лиманском направлении – это Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное, Заречное, Вишневое, Григоровка, Сергеевка.

На Бахмутском – Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье, Озаряновка, Иванград, Торецк, Курдюмовка», - написал Гайдай.

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