У Сватівському районі ЗСУ знищили казарму окупантів

У Сватівському районі Луганської області ЗСУ знищено казарму з російськими окупантами. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що в районі населеного пункту Коржово ЗСУ вдарили по армії РФ і втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менш як 10 осіб з них були російськими офіцерами. Також Гайдай розповів, що до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставлено близько 100 поранених військовослужбовців РФ, для порятунку яких із Луганська та Кадіївки прибули кілька хірургічних бригад.

Сергій Гайдай розповів, що окупанти продовжують обговорювати доцільність відновлення зруйнованої снарядами Попасної.



«Ніхто з окупантів не в змозі взяти відповідальність за рішення стосовно Попасної. Спочатку видали указ щодо недоцільності її відновлення, потім на більш вищому рівні, тобто на Росії, його спростували, а зараз знову готують місцевих жителів до попереднього розвитку справ. Шукають кошти для будівництва житла у Первомайську та Золотому. Розглядають варіанти із Лисичанськом й Сєвєродонецьком», - написав він, зазначивши, що у Лисичанську та Сєвєродонецьку, як і в Рубіжному та Кремінній, окупанти не змогли оперативно розглянути заяви на надання компенсації за зруйноване житло. Гайдай припускає, що гроші надійшли, а потім зникли або кошти зникли ще до надходження на рахунки. Інформація про масові невиплати, за його словами, вже дійшла до так званого «керівництва «республіки». Він розповів, що винних шукають, зниклі коштів – ні.



Глава Луганської ОВА повідомив, що 26 жовтня авіація Сил оборони завдала 5 ударів по позиціях військ РФ. Вдарили ЗСУ по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, 3 опорних пунктах та зенітно ракетному комплексу військ РФ. Підрозділи ППО ЗСУ збили вертоліт Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА російських військ.

Ракетні війська та артилерія української армії протягом доби вдарили по 4 пунктах управління, 8 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 складам з боєприпасами та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів.



Також ЗСУ відбили чергову атаку окупантів у районі Білогорівки.

«Обстріляна росіянами і низка населених пунктів, у тому числі й нещодавно звільнених від них.



Зокрема, на Лиманському напрямку – це Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське, Зарічне, Вишневе, Григорівка, Сергіївка.



На Бахмутському – Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля, Озарянівка, Іванград, Торецьк, Курдюмівка», - написав Гайдай.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.