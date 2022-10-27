Войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру: Где вводят жесткие ограничения

Сегодня ночью российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждено оборудование в центральных областях. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. Размер необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме», — сообщил он.



По словам Тимошенко, продолжается совместная работа Офиса президента с представителями областных военных администраций, города Киева, «Укрэнерго», Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса.