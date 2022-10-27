Війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру: Де вводять жорсткі обмеження

Сьогодні вночі російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України. Ушкоджено обладнання у центральних областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.



«Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені запроваджувати жорсткіші обмеження. Розмір необхідного обмеження електроенергії у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі», — повідомив він.



За словами Тимошенка, продовжується спільна робота Офісу президента з представниками обласних військових адміністрацій, міста Києва, «Укренерго», Міненерго та ДТЕК над розв'язанням питання.

Оновлено. Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, енергосистема країни отримала нові пошкодження. «Укренерго» запроваджує більш тривалі екстрені відключення світла в Києві та області.



«З ладу виведено низку критично важливих об'єктів країни. Внаслідок цього в Києві та області виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження», — зазначається у повідомленні.



Також наголошується, що графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, більше не актуальні.



«На жаль, найближчими днями буде застосовано більш жорсткі та тривалі відключення електропостачання. Просимо споживати електроенергію помірно: включати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торговельних центрів», — уточнили у КМДА.