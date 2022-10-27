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Спасатели ликвидировали пожар в Краматорске

27 октября 2022, 14:19

Спасатели ликвидировали пожар в Краматорске

Спасатели ликвидировали пожар в Краматорске на одном из предприятий города. Об этом сообщили в ГСЧС.

«Сегодня утром в Главное управление поступило сообщение о пожаре на территории одного из предприятий города Краматорска. На место происшествия немедленно были направлены спасатели 12 Государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию пожарных установлено, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание строительных материалов в цехе и на открытой территории», - рассказали спасатели.

В 11:50 пожар разгоревшийся на площади 1500 кв. м был ликвидирован. Сообщается, что информация о погибших и травмированных не поступала.

К тушению пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекался 21 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что ночью в городе оккупанты обстреляли промышленное предприятие.

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