Спасатели ликвидировали пожар в Краматорске на одном из предприятий города. Об этом сообщили в ГСЧС.



«Сегодня утром в Главное управление поступило сообщение о пожаре на территории одного из предприятий города Краматорска. На место происшествия немедленно были направлены спасатели 12 Государственного пожарно-спасательного отряда. По прибытию пожарных установлено, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание строительных материалов в цехе и на открытой территории», - рассказали спасатели.



В 11:50 пожар разгоревшийся на площади 1500 кв. м был ликвидирован. Сообщается, что информация о погибших и травмированных не поступала.



К тушению пожара от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлекался 21 человек личного состава и 4 единицы техники.

Ранее мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что ночью в городе оккупанты обстреляли промышленное предприятие.