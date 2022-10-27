Рятувальники ліквідували пожежу у Краматорську на одному із підприємств міста. Про це повідомили у ДСНС.



«Сьогодні вранці до Головного управління надійшло повідомлення про пожежу на території одного з підприємств міста Краматорськ. На місце події негайно направлено рятувальників 12 Державного пожежно-рятувального загону. По прибуттю вогнеборців встановлено, що внаслідок ворожого обстрілу відбулося загоряння будівельних матеріалів в цеху та на відкритій території», - розповіли рятувальники.



Об 11:50 пожежа на площі 1500 кв. м була ліквідована. Повідомляється, що інформація про загиблих та травмованих не надходила.



До гасіння пожежі від Головного управління ДСНС України в Донецькій області залучалося 21 людина особового складу та 4 одиниці техніки.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що вночі у місті окупанти обстріляли промислове підприємство.