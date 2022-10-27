Оккупанты в Запорожской области проверяют телефоны. Угрожают штрафами

На оккупированной части Запорожской области у местных жителей проверяют телефоны.



Как сообщил член «главного совета» оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов в Telegram, «военное положение» предполагает «военную цензуру».



«С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан», — заявил Рогов.



По его словам, если у человека найдут подписку на «пропагандистские ресурсы», то ему выпишут предупреждение, а во второй раз — оштрафуют.



«За злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов предусмотрена уголовная ответственность», — уверяет Рогов.