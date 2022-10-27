Окупанти у Запорізькій області перевіряють телефони. Погрожують штрафами

На окупованій частині Запорізької області у місцевих жителів перевіряють телефони.



Як повідомив член «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов у Telegram, «воєнний стан» передбачає «воєнну цензуру».



«Відсьогодні в Запорізькій області правоохоронці розпочали вибіркову попереджувальну перевірку мобільних телефонів громадян», — заявив Рогов.



За його словами, якщо у людини знайдуть підписку на «пропагандистські ресурси», то їй випишуть попередження, а вдруге — оштрафують.



«За злісні порушення вимог закону про діяльність іноагентів передбачено кримінальну відповідальність», — запевняє Рогов.