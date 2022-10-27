ВАКС заочно арестовал нардепа Деркача по подозрению в госизмене и незаконном обогащении

Высший антикоррупционный суд в четверг заочно арестовал народного депутата Украины III-IX созывов Андрея Деркача по подозрению в госизмене и незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба САП.



«Судья поддержал позицию прокурора САП и принял решение удовлетворить ходатайство детектива НАБУ, согласованное Генеральным прокурором, в полном объеме. По решению суда указанному депутату, объявленному в государственный и международный розыск, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.



Отмечается, что после задержания нардепа и его доставки до места проведения досудебного расследования следственным судьей будет решен вопрос о применении этой меры пресечения или замены ее на более мягкую.



В САП не указывают имя нардепа, фигурирующего в деле, однако источники агентства «Интерфакс-Украина» сообщили, что речь идет об Андрее Деркаче (внефракционный нардеп).



В сентябре Деркачу было сообщено о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Поскольку нардеп скрывается от следствия, о подозрении ему сообщили заочно, после чего объявили в розыск.



По данным правоохранителей, Деркач получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины в 2019-2022 годах.