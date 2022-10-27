ВАКС заочно заарештував нардепа Деркача за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні

Вищий антикорупційний суд у четвер заочно заарештував народного депутата України III-IX скликань Андрія Деркача за підозрою у держзраді та незаконному збагаченні. Про це повідомляє прес-служба САП.



«Суддя підтримав позицію прокурора САП та ухвалив рішення задовольнити клопотання детектива НАБУ, узгоджене Генеральним прокурором, у повному обсязі. За рішенням суду зазначеному депутату, оголошеному в державний та міжнародний розшук, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після затримання нардепа та його доставки до місця проведення досудового розслідування слідчим суддею буде вирішено питання щодо застосування цього запобіжного заходу або заміни його на м'якший.



У САП не вказують ім'я нардепа, який фігурує у справі, проте джерела агентства «Інтерфакс-Україна» повідомили, що йдеться про Андрія Деркача (позафракційний нардеп).



У вересні Деркачу було повідомлено про підозру у державній зраді та незаконне збагачення. Оскільки нардеп ховається від слідства, про підозру йому повідомили заочно, після чого оголосили у розшук.



За даними правоохоронців, Деркач отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України у 2019-2022 роках.