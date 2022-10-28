В район Сватово оккупанты стянули большое количество военной техники

В недавно деоккупированных населенных пунктах Луганской области все еще неспокойно, оккупанты обстреливают их артиллерией и танками, в частности на Купянском и Лиманском направлениях села Макеевка и Невское. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его информации, войска РФ заминировали «очень большую территорию в Луганской области», а под Сватово стянули большое количество техники. Также Гайдай рассказал, что российские оккупационные войска отодвинуты ВСУ от Андреевки и Белогоровки.



В Рубежном, как сообщил глава Луганской ОВА, оккупанты формируют маневровый жилищный фонд. В оставленные жителями города квартиры заселяются боевики и коллаборанты.

«Пустые квартиры оккупационная администрация Рубежного объявляет внесенными в маневровый жилищный фонд. Соответствующие объявления с адресами распространяются по городу. Владельцам перечисленных квартир нужно явиться в течение 10 дней с момента размещения сообщения «для согласования вопроса по заселению в эти квартиры», - написал Гайдай.



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