У район Сватового окупанти стягнули велику кількість військової техніки

У нещодавно деокупованих населених пунктах Луганської області все ще неспокійно, окупанти обстрілюють їх артилерією та танками, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках села Макіївка та Невське. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його інформацією, війська РФ замінували «дуже велику територію в Луганській області», а під Сватово стягнули велику кількість техніки. Також Гайдай розповів, що російські окупаційні війська відсунуті ЗСУ від Андріївки та Білогорівки.



У Рубіжному, як повідомив голова Луганської ОВА, окупанти формують маневровий житловий фонд. У залишені мешканцями міста квартири заселяються бойовики та колаборанти.

«Порожні квартири окупаційна адміністрація Рубіжного оголошує внесеними до маневрового житлового фонду. Відповідні оголошення із адресами розповсюджують по місту. Власникам перелічених квартир треба з’явитися протягом 10 днів з моменту розміщення повідомлення «для погодження питання по заселенню в ці квартири», - написав Гайдай.



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