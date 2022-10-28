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Омбудсмен считает, что сможет попасть в Еленовку уже после ее освобождения ВСУ

28 октября 2022, 15:59

Омбудсмен считает, что сможет попасть в Еленовку уже после ее освобождения ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что, вероятнее всего, он попадет в Еленовку уже после того, как ее освободят от россиян. Об этом омбудсмен сказал в интервью «Укринформу».

«Наиболее вероятным является то, что наши Вооруженные силы освободят Еленовку, как и остальные наши территории, и после этого я, безусловно, приеду туда максимально быстро, как только они мне это разрешат сделать, чтобы все зафиксировать», - сказал Лубинец.

Он уточнил, что украинские власти продолжают работу по поводу визита в Еленовку.

Лубинец считает, что как бы не пытались российские войска убрать доказательства своих преступлений в Еленовке, но «полностью уничтожить их в наше время невозможно».

«Все равно мы все найдем. Мы и так нашли достаточно, чтобы делать выводы о том, что это была публичная казнь наших военнослужащих россиянами. По крайней мере, об этом свидетельствуют все факты, которые мы уже собрали», - сказал он.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии № 210 пгт Еленовка на оккупированной территории Донецкой области в здании, где удерживались украинские военнопленные, произошел мощный взрыв. По данным российской стороны, в результате погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили тяжелые ранения.

21 октября Лубинец предложил Москальковой совместное посещение мест, где удерживаются пленные - как в Украине, так и на временно захваченных Россией территориях и территории РФ.

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