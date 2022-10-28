Омбудсмен вважає, що зможе потрапити до Оленівки вже після її звільнення ЗСУ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що найімовірніше він потрапить до Оленівки вже після того, як її звільнять від росіян. Про це омбудсмен сказав в інтерв'ю Укрінформу.



«Найімовірнішим є те, що наші Збройні сили звільнять Оленівку, як і решту наших територій, і після цього я, безумовно, приїду туди максимально швидко, як тільки вони мені це дозволять зробити, щоб усе зафіксувати», - сказав Лубінець.



Він уточнив, що українська влада продовжує роботу з приводу візиту до Оленівки.



Лубінець вважає, якби не намагалися російські війська прибрати докази своїх злочинів у Оленівці, але «цілком знищити їх у наш час неможливо».



«Все одно ми всі знайдемо. Ми й так знайшли достатньо, щоб робити висновки про те, що це була публічна кара наших військовослужбовців росіянами. Принаймні про це свідчать усі факти, які ми вже зібрали», - сказав він.



У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на окупованій території Донецької області у будівлі, де утримувалися українські військовополонені, стався потужний вибух. За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 отримали тяжкі поранення.



21 жовтня Лубинець запропонував Москальковій спільне відвідування місць, де утримуються полонені – як в Україні, так і на тимчасово захоплених Росією територіях та території РФ.