Офис президента: Со следующей недели графики отключения электричества станут плановыми

Со следующей недели отключения электроэнергии станут плановыми, а не аварийными. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, ситуация с энергообеспечением остается экстренной и над ней продолжают работать. И для восстановления стабильного энергопитания нужно время.



Российские оккупанты ночью 27 октября в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. «Укрэнерго» было вынуждено ввести более жесткие ограничения электроснабжения в Киеве и четырех областях.