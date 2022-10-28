Офіс президента: З наступного тижня графіки відключення електрики стануть плановими

З наступного тижня відключення електроенергії стануть плановими, а не аварійними. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.



За його словами, ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною і над нею продовжують працювати. І для відновлення стабільного енергоживлення потрібен час.



Російські окупанти вночі 27 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. «Укренерго» було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві та чотирьох областях.