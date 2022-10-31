Обстрелы Киевской области: Повреждены здания, есть пострадавшие, вводится отключение света

В одном из районов Киевской области в результате обстрелов повреждены здания, есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.



«В одном из районов Киевской области Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты. В то же время в результате обстрелов и попаданий оккупантов имеем поврежденные здания. Есть потерпевшие. На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов», - написал он.



Глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры ожидается длительное отключение электроэнергии



«Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий», - написал он.



Глава ОВА призвал всех, к кому не применяются отключения света, экономно использовать электроэнергию.