Обстріли Київської області: Пошкоджено будинки, є постраждалі, вводяться відключення світла

31 жовтня 2022, 10:14

Обстріли Київської області: Пошкоджено будинки, є постраждалі, вводяться відключення світла

В одному з районів Київської області внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, є постраждалі. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

«В одному із районів Київської області Силами протиповітряної оборони вже збиті ворожі ракети. Водночас внаслідок обстрілів та влучень окупантів маємо пошкоджені будівлі. Є потерпілі. На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожого обстрілу», - написав він.

Голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив , що через пошкодження енергетичної інфраструктури очікується тривале відключення електроенергії.

«Через масовані обстріли в області є пошкодження енергетичної інфраструктури. Без світла залишилася частина Київського регіону. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків», – написав він.

Глава ОВА закликав усіх, до кого не застосовуються відключення світла, економно використовувати електроенергію.

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