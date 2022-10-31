В результате утреннего обстрела повреждены 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах - Шмыгаль

В результате утреннего обстрела ракетами и дронами повреждены 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Российские террористы в очередной раз массированно атаковали Украину. Их цель – не военные объекты, а гражданская критическая инфраструктура. Ракетами и дронами поражены 10 регионов, где повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические», - написал он в своем Telegram-канале.



Премьер уточнил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях Украины. Однако ремонтные бригады работают в полную мощность.



«В Киевской, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковской области продолжаются локальные аварийные отключения. Сегодня, как и в предыдущие недели, важно, чтобы все украинцы сознательно потребляли энергию и снизили нагрузку на сеть. Будем едины и солидарны в энергосбережении», - подытожил он.