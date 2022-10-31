Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури у 10 регіонах - Шмигаль

Внаслідок ранкового обстрілу ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня мета – не військові об'єкти, а громадянська критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражено 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні», - написав він у своєму Telegram-каналі.



Прем'єр уточнив, що знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Проте ремонтні бригади працюють на повну потужність.



«У Київській, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківській області продовжуються локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, щоб усі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будемо єдині та солідарні в енергозбереженні», - підсумував він.