Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури у 10 регіонах - Шмигаль

31 жовтня 2022, 12:18

Внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури у 10 регіонах - Шмигаль

Внаслідок ранкового обстрілу ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури у 10 регіонах України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня мета – не військові об'єкти, а громадянська критична інфраструктура. Ракетами та дронами уражено 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні», - написав він у своєму Telegram-каналі.

Прем'єр уточнив, що знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Проте ремонтні бригади працюють на повну потужність.

«У Київській, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківській області продовжуються локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, щоб усі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будемо єдині та солідарні в енергозбереженні», - підсумував він.

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