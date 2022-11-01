Армия РФ продолжает обстреливать деоккупированные ВСУ села Луганщины

В освобожденном от российских войск селе Невское в Луганской области оккупанты ранили женщину. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он рассказал, что оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты региона ранее освобожденные ВСУ. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в течение 31 октября российские войска били по Стельмаховке, Мясожаровке, Белогоровке, Грековке и по Невскому – населенным пунктам на Купянском и Лиманском направлениях.

Также Гайдай написал, что денег на компенсацию жилья у захватчиков области нет, потому жителей разрушенных населенных пунктов оккупационные «власти» будут расселять по пансионатам и больницам.



«А в конце октября на встрече с жителями Лисичанска, Северодонецка и Рубежного псевдоруководитель так называемой «ЛНР» откровенно признался – «республика» не может восстановить полностью разрушенное жилье, поэтому принято решение об их переселении в пансионаты, медицинские центры. Проголосовали на так называемом «референдуме» – обещаний подождите до следующего раза», - написал глава Луганской ОВА.

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