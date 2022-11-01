Армія РФ продовжує обстрілювати деокуповані ЗСУ села Луганщини

У звільненому від російських військ селі Невське на Луганщині окупанти поранили жінку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він розповів, що окупанти продовжують обстрілювати населені пункти регіону раніше звільнені ЗСУ. З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії протягом 31 жовтня російські війська били по Стельмахівці, М’ясожарівці, Білогорівці, Греківці та знов по Невському – населених пунктах на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Також Гайдай написав, що грошей на компенсацію житла у загарбників області немає, тому мешканців зруйнованих населених пунктів окупаційна «влада» розселятиме в пансіонати та лікарні.



«А наприкінці жовтня на зустрічі із жителями Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного псевдокерівник так званої «ЛНР» відверто зізнався – «республіка» наразі не може відновити повністю зруйноване житло, тому ухвалене рішення про їхнє переселення в пансіонати, медичні центри, санаторії. Проголосували на так званому «референдумі» – на обіцянки зачекайте до наступного разу», – написав голова Луганської ОВА.

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