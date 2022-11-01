Ночью ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе

Украинские военные ночью сбили шесть дронов-камикадзе «Shahed-136». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе «Shahed-136», атаковавшие Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности воздушного командования «Восток», - отметили военные.

Сообщается, что три «Shahed-136» были сбиты подразделениями территориальной обороны в Полтавской области, а еще три – авиацией Воздушных Сил ВС Украины на Днепропетровщине.

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