Вночі ЗСУ збили шість дронів-камікадзе

Українські військові вночі збили шість дронів-камікадзе «Shahed-136». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе «Shahed-136», які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності повітряного командування «Схід», - зазначили військові.

Повідомляється, що три «Shahed-136» було збито підрозділами територіальної оборони в Полтавській області, а ще три – авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині.

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