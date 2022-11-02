Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- В Крыму стартовал процесс, названный «национализацией»: хотят отобрать предприятия, имущество и недвижимость всех, кто связан с Украиной.
- Массовая драка в воинской части в Симферопольском районе — есть погибший и раненый.
- В Севастополе повреждены по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман флота, фрегат Адмирал Макаров — расследователи GeoConfirmed.
- В российском Минтрансе уверяют — заторы на подъезде к Крымскому мосту исчезли.
- В Севастополе начали сносить оптовый овощной рынок на 5-м километре, работавший 12 лет.
- Бывший капитан корабля «Славутич» украинских ВМС Алексей Киселев объявил голодовку в СИЗО Симферополя.
- Крымский контрабандист пытался продать военную экипировку в Америку, Канаду и Францию.
- Температура воды в Черном море у берегов Крыма достигла июньских показателей.