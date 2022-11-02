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В Крыму — масштабная «национализация» имущества за связь с Украиной ►

02 ноября 2022, 01:31

В Крыму — масштабная «национализация» имущества за связь с Украиной ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:

  • В Крыму стартовал процесс, названный «национализацией»: хотят отобрать предприятия, имущество и недвижимость всех, кто связан с Украиной.
  • Массовая драка в воинской части в Симферопольском районе — есть погибший и раненый.
  • В Севастополе повреждены по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман флота, фрегат Адмирал Макаров — расследователи GeoConfirmed.
  • В российском Минтрансе уверяют — заторы на подъезде к Крымскому мосту исчезли.
  • В Севастополе начали сносить оптовый овощной рынок на 5-м километре, работавший 12 лет.
  • Бывший капитан корабля «Славутич» украинских ВМС Алексей Киселев объявил голодовку в СИЗО Симферополя.
  • Крымский контрабандист пытался продать военную экипировку в Америку, Канаду и Францию.
  • Температура воды в Черном море у берегов Крыма достигла июньских показателей.

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