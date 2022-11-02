У Криму масштабна «націоналізація» майна за зв'язок з Україною ►

02 листопада 2022, 01:31

У Криму масштабна «націоналізація» майна за зв'язок з Україною ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:

  • У Криму стартував процес, названий «націоналізацією»: хочуть відібрати підприємства, майно та нерухомість усіх, хто пов'язаний із Україною.
  • Масова бійка у військовій частині Сімферопольського району — є загиблий і поранений.
  • У Севастополі пошкоджено щонайменше три кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема флагман флоту, фрегат Адмірал Макаров — розслідувачі GeoConfirmed.
  • У російському Мінтрансі запевняють, що затори на під'їзді до Кримського мосту зникли.
  • У Севастополі почали зносити оптовий овочевий ринок на 5-му кілометрі, який працював 12 років.
  • Колишній капітан корабля «Славутич» українських ВМС Олексій Кисельов оголосив голодування у СІЗО Сімферополя.
  • Кримський контрабандист намагався продати військове екіпірування до Америки, Канади та Франції.
  • Температура води у Чорному морі біля берегів Криму досягла червневих показників.

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