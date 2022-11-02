Армия РФ на Донбассе атакует с удвоенной силой — ISW

Ситуация на востоке Украины обострилась, российская армия наступает с удвоенной силой в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете экспертов Института исследования войны (ISW).

По данным ISW, оккупанты продолжили наступательные действия вокруг Бахмута в Донецкой области. В частности, российские военные блоггеры сообщили об интенсивных боях в 3 км юго-западнее Бахмута в районе Опытного на Курдюмовском направлении, к тому же ожесточенные бои продолжаются в окрестностях Соледара, город находится в 13 км северо-восточнее Бахмута. Отмечается, что войска ЧВК «Вагнер» пытаются прорвать украинскую оборону, но ВСУ продолжают отражать российские атаки на Бахмут и эвакуировать мирных людей из Клещиевки, которая находится в 9 км юго-западнее Бахмута.

«1 ноября российские войска продолжили наступательные действия на северной, северо-западной и юго-западной окраинах города Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что ВС РФ вели наступательные операции на Авдеевском направлении (15 км северо-западнее города Донецка)», - рассказали эксперты Института исследования войны.

В группировке «ДНР» заявили, что штурмовали украинские позиции в Невельском, которое находится в около 25 км северо-западнее Донецка и взяли в плен украинских военных. Ожесточенные бои продолжались в Первомайском и Водяном, а также вблизи Опытного (около 15 км северо-западнее Донецка). Со ссылкой на информацию российского военного блоггера ISW сообщает, что оккупантам удалось продвинуться в районе Марьинки.

Также ISW сообщает о заявлении группировки «ДНР» в котором идет речь о планах оккупировать Павловку, находящуюся в 45 км юго-западнее Донецка, и Новомихайловку (25 км юго-западнее Донецка). Украинские силы пытаются удержать левый берег реки Кашлыгач и перегруппироваться в районе Угледара, а российские войска пытаются оцепить ВСУ в этом районе.

Отмечается, что армия РФ уже контролирует половину Павловки.

К тому же оккупанты продолжали регулярные артиллерийские обстрелы западной части Донецкой и южной части Запорожской области

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