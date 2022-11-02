Армія РФ на Донбасі атакує з подвоєною силою — ISW

02 листопада 2022, 09:57

Армія РФ на Донбасі атакує з подвоєною силою — ISW

Ситуація на сході України загострилася, російська армія атакує з подвоєною силою на Донеччині. Про це повідомляється у звіті експертів Інституту дослідження війни (ISW).

За даними ISW, окупанти продовжили наступальні дії навколо Бахмута на Донеччині. Зокрема, російські військові блогери повідомили про інтенсивні бої в 3 км на південний захід від Бахмута в районі Опитного на Курдюмівському напрямку, до того ж запеклі бої продовжуються на околицях Соледара, місто знаходиться в 13 км на північний схід від Бахмута. Зазначається, що війська ПВК «Вагнер» намагаються прорвати українську оборону, але ЗСУ продовжують відбивати російські атаки на Бахмут та евакуювати мирних людей з Клещіївки, яка знаходиться за 9 км на південний захід від Бахмута.

«1 листопада російські війська продовжили наступальні дії на північній, північно-західній та південно-західній околицях міста Донецька. У Генштабі України повідомили, що ЗС РФ вели наступальні операції на Авдіївському напрямку (15 км на північний захід від міста Донецька)», - розповіли експерти Інституту дослідження війни.

У угрупуванні «ДНР» заявили, що штурмували українські позиції в Невельському, яке знаходиться близько 25 км на північний захід від Донецька і взяли в полон українських військових. Запеклі бої тривали у Первомайському та Водяному, а також поблизу Опитного (близько 15 км на північний захід від Донецька). З посиланням на інформацію російського військового блогера ISW повідомляє, що окупантам вдалося просунутися в районі Мар'їнки.

Також ISW повідомляє про заяву угруповання «ДНР» в якій йдеться про плани окупувати Павлівку, що знаходиться в 45 км на південний захід від Донецька, і Новомихайлівку (25 км на південний захід від Донецька). Українські сили намагаються утримати лівий берег річки Кашлигач і перегрупуватись у районі Вугледару, а російські війська намагаються оточити ЗСУ у цьому районі.

Наголошується, що армія РФ контролює половину Павлівки.

До того ж окупанти продовжували регулярний артилерійський обстріл західної частини Донецької та південної частини Запорізької області.

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