Пушилин хочет дальнейшего уничтожения энергосистемы Украины

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин высказался в поддержку ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые наносят вооруженные силы России.



Удары по энергообъектам Пушилин оправдывает тем, что отсутсвие электричества мешает ремонту военной техники на заводах.



«Если говорить о ремонтных цехах, о заводах, где ремонтируется техника, приводится к боевому состоянию... Мы понимаем, что эти обесточенные заводы с этим справиться уже не имеют никакой возможности. <...> Я лично выступаю за системное уничтожение энергосистемы Украины», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».



О том, что отсутствие электричества негативно сказывается на жизни мирных жителей, Пушилин не упомянул.

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