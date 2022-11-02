Пушилін хоче подальшого знищення енергосистеми України

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін висловився у підтримку ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, які завдають збройних сил Росії.



Удари по енергооб'єктах Пушилін виправдовує тим, що відсутність електрики заважає ремонту військової техніки на заводах.



«Якщо говорити про ремонтні цехи, заводи, де ремонтується техніка, приводиться до бойового стану... Ми розуміємо, що ці знеструмлені заводи з цим впоратися вже не мають жодної можливості. <...> Я особисто виступаю за системне знищення енергосистеми України», — наголосив він у ефірі телеканалу «Росія 24».



Про те, що відсутність електрики негативно впливає на життя мирних жителів, Пушилін не згадав.

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