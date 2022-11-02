Пропавшими без вести считаются около семи тысяч человек – Минобороны

Пропавшими без вести в Украине считаются около семи тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



«Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить и его жизни, и здоровью непосредственно, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует», – сказала она.



Маляр отметила, что фото человека в военной форме может навредить человеку, который скрывается на оккупированной территории и ищет способы вернуться, или же человек может находиться в плену как гражданское лицо. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.



Маляр посоветовала родственникам обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.