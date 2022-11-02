Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Пропавшими без вести считаются около семи тысяч человек – Минобороны

02 ноября 2022, 17:40

Пропавшими без вести считаются около семи тысяч человек – Минобороны

Пропавшими без вести в Украине считаются около семи тысяч человек. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Любая информация, содержащая персональные данные военнослужащего, находящегося в плену или пропавшего без вести, может навредить и его жизни, и здоровью непосредственно, и процессу обмена. Потому что враг эту информацию использует», – сказала она.

Маляр отметила, что фото человека в военной форме может навредить человеку, который скрывается на оккупированной территории и ищет способы вернуться, или же человек может находиться в плену как гражданское лицо. Также информация может навредить или усложнить переговорный процесс, если человек находится в списках на обмен.

Маляр посоветовала родственникам обращаться в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который действует при Главном управлении разведки. Адрес координационного штаба: Киев, ул.Спасская, 37, тел.095-412-74-24, 044-425-12-09.

Еще по теме

Прочее
пропавшие без вести
Организации
Минобороны

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод
14:14
Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться
11:12
Пушилин хочет дальнейшего уничтожения энергосистемы Украины
10:29
В Донецке из-за обстрелов есть погибшие
09:01
«ДНР» заявила о двоих погибших и двоих раненых гражданских
08:40
В Луганской ОВА рассказали о ситуации с выплатами за разрушенное жилье в оккупации
01:52
Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►
00:27
Пушилин объяснил перебои с интернетом по ночам в Донецке
21:59
Как минимум три тысячи человек: В Крыму оккупанты начинают призывную кампанию
21:24
Жителей Каховского района будут эвакуировать принудительно, заявили оккупанты
20:58
«ДНР» показала осужденных на полигоне. Их отправят воевать
17:12
В Донецке загорелось кафе
16:17
«ДНР»: Из-за обстрела Благодатного погибли два человека
15:49
В Донецке сообщили о мощных обстрелах и показали ресторан «Гуляй-хата»
13:17
Оккупанты почти полностью стерли мурал «Милана» в Мариуполе
все новости
18:14
Испания передает Украине четыре системы ПВО Hawk — Кулеба
18:10
Путин рассказал свою версию возобновления «зернового соглашения»
17:40
Пропавшими без вести считаются около семи тысяч человек – Минобороны
16:53
ДТЭК предупредила о возможных экстренных отключениях света в районах Киева
16:47
Дочери экс-министра обороны грозит 10 лет тюрьмы — СБУ
16:19
Эпицентр — Бахмут и Соледар: В Минобороны рассказали об ожесточенных боях на фронте
16:14
Суд приговорил боевика из Луганской области к восьми годам лишения свободы
16:03
Места компактного проживания: Где размещают переселенцев и как туда попасть
15:29
Более 130 объектов: Оккупанты в Крыму «национализируют» комбинат и судостроительный завод
15:23
На деоккупированной Харьковщине обнаружили уже 23 пыточные
14:42
На Ставке верховного главнокомандующего решали, как восстанавливать энергетику
14:31
США планируют в середине 2023 года поставить Украине системы Vampire для борьбы с беспилотниками
14:19
Персонал ЗАЭС возобновил теплоснабжение для жителей Энергодара
14:14
Мэр города Олешки призвал жителей эвакуироваться
13:55
Ипотеку под 3% смогут оформить еще 500 семей переселенцев
все новости
ВИДЕО
В Совфеде РФ установили флаги «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей
02 ноября, 10:06
Россия укрепляет оборону на Херсонском направлении — главное за день ►
02 ноября, 01:52
В Крыму — масштабная «национализация» имущества за связь с Украиной ►
02 ноября, 01:31

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама