Зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч людей - Міноборони

Зниклими безвісти в Україні вважаються близько семи тисяч людей. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



«Будь-яка інформація, що містить персональні дані військовослужбовця, який перебуває в полоні або зник безвісти, може нашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує», – сказала вона.



Маляр зазначила, що фото людини у військовій формі може нашкодити людині, яка ховається на окупованій території та шукає способи повернутися, або людина може перебувати в полоні як цивільна особа. Також інформація може зашкодити або ускладнити переговорний процес, якщо людина перебуває у списках обміну.



Маляр порадила родичам звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки. Адреса координаційного штабу: Київ, вул. Спаська, 37, тел. 095-412-74-24, 044-425-12-09.