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В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 47 населенных пунктах

02 ноября 2022, 18:53

В Донецкой области за неделю восстановили электроснабжение в 47 населенных пунктах

За прошлую неделю ремонтные бригады возобновили электроснабжение в 47 населенных пунктах Донецкой области - 41,7 тысячи семей снова с электричеством. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.

В компании также проинформировали, что за месяц восстановлено электроснабжение 269 населенных пунктов в Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов.

«Это позволило вернуть свет в дома почти 300 тысяч семей. Всего с 24 февраля энергетики в Донецкой области возобновили электричество для 3,2 млн семей», - говорится в сообщении.

В тоже время без света пока остаются 86 населенных пунктов. Отсутствует возможность выполнять там восстановительные работы. Ремонтные бригады ждут разрешение от Вооруженных сил Украины.

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