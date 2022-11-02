У Донецькій області за тиждень відновили електропостачання у 47 населених пунктах

За минулий тиждень ремонтні бригади відновили електропостачання у 47 населених пунктах Донецької області - 41,7 тисяч сімей знову з електрикою. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК Донецькі електромережі.



У компанії також поінформували, що за місяць відновлено електропостачання 269 населених пунктів на Донеччині, знеструмлених через обстріл.



«Це дозволило повернути світло у будинки майже 300 тисяч сімей. Всього з 24 лютого енергетики на Донеччині відновили електрику для 3,2 млн сімей», - йдеться в повідомленні.



Водночас без світла поки що залишаються 86 населених пунктів. Немає можливості виконувати там відновлювальні роботи. Ремонтні бригади чекають на дозвіл від Збройних сил України.