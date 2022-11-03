«Начался обратный отсчет времени»: Запорожская АЭС полностью обесточена

Из-за обстрела со стороны российских сил Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре полностью обесточена. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».



Отмечается, что вчера, 2 ноября, в результате обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.



«В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе девять дизель-генераторов. Энергоблоки №5 и №6 переводятся в холодное состояние. Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени», — заявили в «Энергоатоме».



В компании подчеркнули, что из-за оккупации станции и вмешательства представителей «Росатома» в ее работу возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.



Кроме того, в «Энергоатоме» заявили, что вчерашние обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи временно оккупированной Запорожской АЭС с энергосистемой Украины — очередная попытка оккупантов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.



«В ближайшее время они постараются отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса», — сообщили в компании.

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