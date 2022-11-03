«Почався зворотний відлік часу»: Запорізька АЕС повністю знеструмлена

Через обстріли з боку російських сил Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі повністю знеструмлена. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».



Зазначається, що вчора, 2 листопада, через обстріли пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла у режим повного знеструмлення. Включились усі 20 дизель-генераторів.



«Наразі схему живлення власних потреб ЗАЕС оптимізовано, залишено в роботі дев'ять дизель-генераторів. Енергоблоки №5 та №6 переводять у холодний стан. Пальне для роботи дизель-генераторів у режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Почався зворотний відлік часу», — заявили в «Енергоатомі».



У компанії наголосили, що через окупацію станції та втручання представників «Росатому» у її роботу можливості української сторони щодо підтримки ЗАЕС у режимі безпеки значно обмежені.



Крім того, в «Енергоатомі» заявили, що вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв'язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України — чергова спроба окупантів приєднати атомну станцію до російської енергосистеми.



«Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та приєднати лінії зв'язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу», — повідомили в компанії.

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