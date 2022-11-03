В Донецкой области начались экстренные отключения света

С ночи 3 ноября в Донецкой области введены экстренные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что экстренные отключения не происходят по четкому графику.



«Когда энергокомпания получает от НЭК Укрэнерго команду на такое отключение, то должна в течение 15 минут выполнить ее в тех узлах, где в этом больше всего нуждается энергосистема», — говорится в сообщении.



Компания просит умеренно употреблять электроэнергию — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов — ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов.



Список потенциальных отключений опубликован на сайте.