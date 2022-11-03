На Донеччині розпочалися екстрені відключення електроенергії

З ночі 3 листопада на Донеччині введено екстрені відключення світла. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що екстрені відключення не відбуваються за чітким графіком.



«Коли енергокомпанія отримує від НЕК "Укренерго" команду на таке відключення, то має протягом 15 хвилин виконати її у тих вузлах, де цього найбільше потребує енергосистема», — йдеться у повідомленні.



Компанія просить помірковано використовувати електроенергію — включати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06:00 до 11:00 і ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів — обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів.



Список потенційних вимкнень опублікований на сайті.