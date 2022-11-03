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Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►

03 ноября 2022, 22:58

Россия завершила эвакуацию из Херсона: Что дальше ►

Начало принудительной эвакуации в Херсонской области, проблемы с введением рублевой зоны на оккупированных территориях и как выглядит осенний Мариуполь — в этом видео рассказываем о главных событиях на захваченных Россией территориях Украины.

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