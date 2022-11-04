В Покровске показали последствия вчерашнего обстрела

В результате обстрела Покровская погиб 1 человек, еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщили в Покровской городской военной администрации.



Отмечается, что из-за атаки пострадали более 20 частных домов.

«В настоящее время еще поступают обращения от жильцов о разрушении жилья», — рассказали в администрации, отметив, что на месте происшествия работают соответствующие службы и коммунальщики.

3 ноября заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские войска вечером нанесли 6 ракетных ударов по Покровску. Три удара пришлись по школе, еще один — по частному сектору.